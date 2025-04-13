Статистика по турнирам

США. МЛС 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Лига наций 2024/2025 США. МЛС 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 Отбор ЧЕ-2024 2023 США. МЛС 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Франция. Лига 2 2023/2024 Лига наций 2022/2023 США. МЛС 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 США. МЛС 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013