Максим Шано - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Шано
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Шано
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Чикаго Файр
|1:1
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|26.02.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|90'