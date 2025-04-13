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Максим Шано
Статистика
Максим Шано - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1989 (36)
#25 | Защитник
186 см
Люксембург | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Лига наций 2024/2025
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
Отбор ЧЕ-2024 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
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США. МЛС 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
13.04.2025
Сан-Хосе
1' - 67'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сан-Диего
3 : 2
30.03.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
0 : 2
23.03.2025
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
15.03.2025
Остин
Был в запасе
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