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    Сергей Курта - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Курта
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 71' -90' Ворскла (Полтава) 3:0 Говерла (Ужгород)
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