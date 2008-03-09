Александр Шевелюхин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Шевелюхин
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Шевелюхин
|Команда
|Гурник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|09.03.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)