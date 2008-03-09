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    Александр Шевелюхин - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Шевелюхин
    Команда Гурник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 августа 1982 (40 лет)
    Рост 192
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2008 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Говерла (Ужгород)
    09.03.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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