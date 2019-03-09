Джордан Арчер - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Арчер
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Арчер
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:3
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|24
|-2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|09.03.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|02.03.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|26.02.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|23.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Престон (Престон)
|20.02.2019
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|09.02.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|87'
|02.02.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.01.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|12.01.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|22.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.12.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|08.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.12.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|90'
|28.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|24.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|4:3
|Миллуолл (Лондон)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|23.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.10.2018
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|26.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.08.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.08.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|11.08.2018
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|04.08.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)