Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джордан Арчер - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1993 (33)
#31 | Вратарь
191 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портсмут
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Портсмут
1 : 0
21.04.2025
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
3 : 5
18.04.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Портсмут
2 : 2
12.04.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ковентри
1 : 0
09.04.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Миллуолл
2 : 1
05.04.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Портсмут
1 : 0
29.03.2025
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
2 : 1
15.03.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Портсмут
1 : 2
12.03.2025
Плимут Аргайл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Портсмут
1 : 0
09.03.2025
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лутон Таун
1 : 0
01.03.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Портсмут
2 : 1
22.02.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Оксфорд
0 : 2
15.02.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Портсмут
2 : 1
11.02.2025
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
08.02.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Портсмут
0 : 0
01.02.2025
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
0 : 1
28.01.2025
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вест Бромвич
5 : 1
25.01.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Портсмут
3 : 1
22.01.2025
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Портсмут
2 : 1
18.01.2025
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
1 : 0
05.01.2025
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Портсмут
4 : 0
01.01.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бристоль Сити
3 : 0
29.12.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уотфорд
2 : 1
26.12.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Портсмут
4 : 1
21.12.2024
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.12.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Портсмут
0 : 0
10.12.2024
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Портсмут
3 : 0
07.12.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
2 : 2
30.11.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
3 : 1
09.11.2024
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Плимут Аргайл
1 : 0
05.11.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Халл Сити
1 : 1
02.11.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
1 : 2
25.10.2024
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
2 : 0
22.10.2024
Портсмут
31' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
19.10.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Портсмут
1 : 1
05.10.2024
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
0 : 0
17.08.2024
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
3 : 3
10.08.2024
Портсмут
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+