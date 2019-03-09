Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джордан Арчер - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Джордан
    Фамилия Арчер
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 Был в запасе Ротерхэм 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 0:3 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 24 -2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.03.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    13.03.2019 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    09.03.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    02.03.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    26.02.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    23.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:3 Престон (Престон)
    20.02.2019 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    12.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    09.02.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    87'
    02.02.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.01.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    12.01.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    01.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:0 Рединг (Рединг)
    22.12.2018 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    15.12.2018 1' -90' Престон (Престон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    08.12.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.12.2018 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    90'
    28.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    24.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    10.11.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 4:3 Миллуолл (Лондон)
    03.11.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    27.10.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    23.10.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    20.10.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    06.10.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    03.10.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    29.09.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    26.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    22.08.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    18.08.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    11.08.2018 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    04.08.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    • Читайте нас: 
    11