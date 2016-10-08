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    Роуэн Мускат - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Роуэн
    Фамилия Мускат
    Состав Без клуба
    Родной город Зеббуг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2017 1' -90' Мальта 1:3 Словакия
    11.11.2016 1' -90' Мальта 0:1 Словения
    73'
    11.10.2016 83' -90' Литва 2:0 Мальта
    08.10.2016 88' -90' Англия 2:0 Мальта
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