Эльвин Бадалов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Эльвин
|Отчество
|Натиг Оглы
|Фамилия
|Бадалов
|Команда
|Сумгаит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Эльвин
|Отчество
|Натиг Оглы
|Фамилия
|Бадалов
|Команда
|Сумгаит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сумгаит
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -89'
|Сумгаит (Сумгаит)
|0:2
|Чукарички (Чукарички)
|21.07.2021
|1' -89'
|Чукарички (Чукарички)
|0:0
|Сумгаит (Сумгаит)