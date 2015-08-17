Сероб Григорян - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Сероб
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Сероб
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2015
|73' -90'
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|90'
|24.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)