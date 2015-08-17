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    Сероб Григорян - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Сероб
    Отчество Давидович
    Фамилия Григорян
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2015 73' -90' Авангард (Курск) 2:3 Зенит (Пенза)
    90'
    24.08.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 1:0 Чертаново (Москва)
    17.08.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 1:0 Энергомаш (Белгород)
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