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Владимир Коваль
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
22:16
АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Кристал Пэлас» Виейра (1:0), отставание от «Арсенала» – 2 очка
22:10
Зарема предложила «Спартаку» сменить название и покинуть РПЛ
5
21:51
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» победу над «Аталантой» (2:0), неаполитанцы лидируют с 18-очковым отрывом
1
21:18
Мостовой – об эмоциях Абаскаля: «Слава и деньги кружат голову всем»
6
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Все новости
22:34
Игорь Егоров поддержал пенальти в ворота «Спартака» и отмененный гол Соболева
22:25
Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Шальке» (2:2) в рурском дерби
22:01
Кечинов: «Арбитры по отношению к «Спартаку» судят странно»
1
21:44
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Факелом»
7
21:24
Асхабадзе: «Стадион на матче «Спартак» – «Факел» был не спартаковский, а воронежский»
1
21:13
Глава РПЛ – о 207 зрителях на матче «Торпедо» – «Урал»: «Катастрофа и печально»
3
21:00
Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»
13
20:53
РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Динамо» (3:1), у Кади дубль
13
20:41
Фото
«Побеждать, несмотря ни на что»: «Спартак» – после матча с «Факелом»
3
20:33
«***, обидно»: игрок «Факела» Калинин – о поражении от «Спартака»
7
20:15
«Какие вопросы, если есть победы?»: Джикия – о преобладании россиян в составе «Спартака»
1
20:10
Соболев: «Играем для фанатов, а их нет. Из-за тишины на стадионе слышен комментатор на бровке»
14
20:08
«Обожаю»: Промес рассказал, что ему больше всего нравится в России
10
19:59
АПЛ. Ассист Мудрика помог «Челси» победить «Лестер» (3:1), «Тоттенхэм» обыграл «Форест» (3:1)
2
19:55
Текст
Абаскаль после матча «Спартака» и «Факел»: пошел разбираться с судьей (его остановили), говорил, что на матчи может влиять барбер
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19:51
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Реакция мамы Промеса на 100-й гол сына за «Спартак»
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19:49
Промес: «Я россиянин вне зависимости от паспорта»
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19:47
Федун – о судействе: «Раскатывают красную дорожку для «Зенита»
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19:40
Абаскаль, Зобнин и Джикия устроили разборку с игроками «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»
10
19:38
Бундеслига. «Бавария» победила «Аугсбург» (5:3), «Лейпциг» – «Боруссию» М (3:0)
19:31
«Может, ему моя борода нравится?»: Игрок «Факела» ответил Абаскалю
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19:22
Зарема сообщила, что подаст в суд на Смородскую
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19:16
Глава РПЛ: «Судьям пора включаться, ошибок достаточно»
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19:09
«Обидно, что барбер или парикмахер могут повлиять на игру»: Абаскаль – после матча с «Факелом»
11
19:01
«Грубейшие ошибки»: Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» – «Факел»
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Владимир Коваль - статистика
#17 | Нападающий
Имя
Владимир
Фамилия
Коваль
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
6 марта 1992 (31 год)
Рост
176
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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