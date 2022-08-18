Вадим Раца - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Раца
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Вадим
|Фамилия
|Раца
|Команда
|Тирасполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|74' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)