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    Вадим Раца - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Фамилия Раца
    Команда Тирасполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1993 (29 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 1:3 ФКСБ (Бухарест)
    18.08.2022 74' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:2 Викинг (Ставангер)
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