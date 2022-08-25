Адам Лэнг - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Лэнг
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Веспрем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Лэнг
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Веспрем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|51' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|90'
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|53'
|25.08.2022
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)