Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Дарио Канаджижа - статистика

Ордабасы
17 апреля 1994 (32)
#27 | Полузащитник
174 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
13
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
2 : 1
28.09.2025
Ордабасы
76' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
73' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Ордабасы
2 : 1
13.09.2025
Женис
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
77' - 90'
87'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
1 : 1
10.08.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 2
03.08.2025
Атырау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Туран
0 : 4
27.07.2025
Ордабасы
66' - 90'
75'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
05.07.2025
Ордабасы
1' - 42'
42'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
0 : 1
29.06.2025
Кайрат
1' - 59'
9'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
21.06.2025
Ордабасы
46' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
1 : 1
15.06.2025
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Женис
2 : 2
30.05.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
5 : 0
11.05.2025
Кайсар
57' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
27.04.2025
Туран
85' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
19.04.2025
Жетысу
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
2 : 1
05.04.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
0 : 0
30.03.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
4 : 0
08.03.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
82' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
82' - 90'
Главные новости
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+