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Игорь Коротецкий
Трансферы
Игорь Коротецкий - трансферы
Завершил карьеру
13 сентября 1987 (39), Харьков
#13 | Защитник
186 см | 81 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.01.20 / -
Сабаил
Завершил
Завершил
11.07.18 / 15.01.20
Кяпаз
Сабаил
Свободный агент
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