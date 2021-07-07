Даниэль Загорац - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Загорац
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Загорац
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|17.08.2021
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|3:0
|Динамо (Загреб)
|10.08.2021
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|04.08.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Легия (Варшава)
|27.07.2021
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|20.07.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|2:0
|Омония (Никосия)
|13.07.2021
|1' -89'
|Валюр (Рейкьявик)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|07.07.2021
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|Валюр (Рейкьявик)