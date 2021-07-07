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    Даниэль Загорац - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Даниэль
    Фамилия Загорац
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    17.08.2021 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 3:0 Динамо (Загреб)
    10.08.2021 Был в запасе Легия (Варшава) 0:1 Динамо (Загреб)
    04.08.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:1 Легия (Варшава)
    27.07.2021 Был в запасе Омония (Никосия) 0:1 Динамо (Загреб)
    20.07.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 2:0 Омония (Никосия)
    13.07.2021 1' -89' Валюр (Рейкьявик) 0:2 Динамо (Загреб)
    07.07.2021 1' -90' Динамо (Загреб) 3:2 Валюр (Рейкьявик)
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