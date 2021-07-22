Игор Иванович - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Иванович
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Иванович
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2021
|1' -89'
|Будучность (Подгорице)
|0:2
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|22.07.2021
|1' -89'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|4:0
|Будучность (Подгорице)