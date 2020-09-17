Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Эулодже Плакка Фессу - статистика

Елимай
31 декабря 1994 (31)
#77 | Нападающий
Того
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 67'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 73'
17'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 58'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 59'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
19
9
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 67'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 73'
17'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 58'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 59'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Елимай
3 : 1
09.08.2026
Иртыш
1' - 89'
80'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
17'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
1' - 71'
69'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
1' - 90'
80'
20'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий
1' - 69'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
1' - 66'
65'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
1' - 86'
12'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
1' - 67'
27'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
04.04.2026
Тобол
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
1' - 68'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
1' - 86'
Главные новости
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
23:23
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
23:16
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
23:00
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
22:22
2
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
21:41
2
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
1
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+