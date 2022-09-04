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    Эулодже Плакка Фессу - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Эулодже
    Фамилия Плакка Фессу
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 15 4 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 67' -90' Шахтер (Солигорск) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    06.11.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 1' -66' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    23'
    29.10.2022 66' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    14.10.2022 71' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 1' -75' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    01.10.2022 77' -90' Динамо (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    57'
    04.09.2022 46' -90' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    58'
    28.08.2022 69' -90' БАТЭ (Борисов) 0:2 Шахтер (Солигорск)
    21.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    15.08.2022 64' -90' Днепр (Могилев) 0:7 Шахтер (Солигорск)
    79' 89'
    29.07.2022 1' -73' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    33'
    24.07.2022 1' -46' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 1' -46' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
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