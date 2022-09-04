Эулодже Плакка Фессу - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эулодже
|Фамилия
|Плакка Фессу
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эулодже
|Фамилия
|Плакка Фессу
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|15
|4
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|67' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|1' -66'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|23'
|29.10.2022
|66' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|71' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -75'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|01.10.2022
|77' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|57'
|04.09.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|58'
|28.08.2022
|69' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Шахтер (Солигорск)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|15.08.2022
|64' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:7
|Шахтер (Солигорск)
|79' 89'
|29.07.2022
|1' -73'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|33'
|24.07.2022
|1' -46'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|1' -46'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)