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    Брис Самба - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Брис
    Фамилия Самба
    Команда Ланс
    Состав Основной
    Родной город Линзоло
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Клермон 0:4 Ланс Франция. Лига 1, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    25.02.2023 1' - 90' Монпелье 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 27 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:4 Ланс (Ланс)
    04.03.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    25.02.2023 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Ланс (Ланс)
    19.02.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 3:1 Нант (Нант)
    12.02.2023 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    05.02.2023 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Ланс (Ланс)
    01.02.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Ницца (Ницца)
    28.01.2023 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Ланс (Ланс)
    14.01.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 1' -90' Страсбур (Страсбур) 2:2 Ланс (Ланс)
    01.01.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 3:1 ПСЖ (Париж)
    29.12.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Ланс (Ланс)
    12.11.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    05.11.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Ланс (Ланс)
    86'
    28.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    22.10.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 0:1 Ланс (Ланс)
    15.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    09.10.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    02.10.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    18.09.2022 1' -90' Нант (Нант) 0:0 Ланс (Ланс)
    09.09.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Труа (Труа)
    04.09.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    31.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    27.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Ренн (Ренн)
    20.08.2022 1' -90' Монако (Монако) 1:4 Ланс (Ланс)
    14.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    07.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:2 Брест (Брест)
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