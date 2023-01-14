Брис Самба - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Брис
|Фамилия
|Самба
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линзоло
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Брис
|Фамилия
|Самба
|Команда
|Ланс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линзоло
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:4
|Ланс
|Франция. Лига 1, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Монпелье
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ланс
|27
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:4
|Ланс (Ланс)
|04.03.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|25.02.2023
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|19.02.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:1
|Нант (Нант)
|12.02.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|05.02.2023
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|01.02.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|28.01.2023
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|14.01.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Ланс (Ланс)
|01.01.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|29.12.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|05.11.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|86'
|28.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|22.10.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|15.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|09.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|18.09.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|09.09.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Труа (Труа)
|04.09.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|20.08.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:4
|Ланс (Ланс)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Брест (Брест)