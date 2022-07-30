Андре Хоффманн - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Хоффманн
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Хоффманн
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -90'
|Киккерс (Оффенбах-на-Майне)
|1:4
|Фортуна (Дюссельдорф)
|34'