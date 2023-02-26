Себастьян Ллетгет - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ллетгет
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Ллетгет
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Даллас
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Даллас
|0:1
|Миннесота Юнайтед
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Даллас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|26.02.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)