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МЛС 2026
Команды
Даллас
Себастьян Ллетгет
Статистика
€ 600 тыс
Себастьян Ллетгет - статистика
Даллас
3 сентября 1992 (34)
#8 | Полузащитник
178 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
21
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
1 : 1
02.11.2025
Ванкувер Уайткепс
46' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.10.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
19.10.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Даллас
3 : 1
21.09.2025
Колорадо
84' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Даллас
2 : 0
14.09.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Сент-Луис
1 : 1
07.09.2025
Даллас
68' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Даллас
1 : 1
24.08.2025
Лос-Анджелес
73' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 1
17.08.2025
Даллас
1' - 64'
США. МЛС, 38 тур
Даллас
2 : 0
10.08.2025
Портленд
61' - 90'
63'
США. МЛС, 36 тур
Даллас
3 : 4
26.07.2025
Нью-Йорк Сити
61' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 0
20.07.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
13.07.2025
Даллас
1' - 60'
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 2
05.07.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 59'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 3
29.06.2025
Сан-Диего
1' - 87'
56'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
1' - 61'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
1' - 66'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
0 : 0
01.06.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
06.04.2025
Даллас
1' - 58'
США. МЛС, 9 тур
Даллас
2 : 1
30.03.2025
Канзаc Сити
1' - 75'
США. МЛС, 8 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
23.03.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
0 : 1
16.03.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 71'
53'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
1 : 3
09.03.2025
Чикаго Файр
1' - 85'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 3
02.03.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
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Даллас
1' - 90'
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