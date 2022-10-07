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    Максим Марусич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Марусич
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 46' - 90' Ингулец 2:1 Металлист Украина. Премьер-лига, 17 тур
    04.03.2023 87' - 90' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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