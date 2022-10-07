Максим Марусич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Марусич
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Марусич
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|46' - 90'
|Ингулец
|2:1
|Металлист
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|04.03.2023
|87' - 90'
|Динамо
|0:2
|Ингулец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|13
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|46' -90'
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|04.03.2023
|87' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|26.11.2022
|1' -64'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|21' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|45' 26'
|17.11.2022
|82' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|1' -76'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|44'
|05.11.2022
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Ингулец (Петрово)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|07.10.2022
|77' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|85' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|66' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|04.09.2022
|83' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|29.08.2022
|70' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Ингулец (Петрово)