Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осаренрен Окунгбова - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1994 (32)
#22 | Защитник
187 см
Австрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тироль
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 0
22.04.2025
Альтах
1' - 90'
67'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 0
18.04.2025
Тироль
1' - 90'
64'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
5 : 3
12.04.2025
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
1 : 3
05.04.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
0 : 0
29.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
0 : 2
16.03.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
ЛАСК
2 : 1
09.03.2025
Тироль
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Блау-Вайс
2 : 1
02.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Тироль
0 : 0
09.02.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
3 : 0
26.10.2024
Тироль
1' - 90'
48'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 2
20.10.2024
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
1 : 1
05.10.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 0
26.09.2024
Тироль
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
18.08.2024
Тироль
19' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
10.08.2024
Грацер
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 2
03.08.2024
Тироль
83' - 90'
Главные новости
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
1
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
12
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+