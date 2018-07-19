Руслан Абышов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Абышов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|74
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Абышов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Уйпешт (Будапешт)
|4:0
|Нефтчи (Баку)