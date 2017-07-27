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    Каролис Чведукас - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Каролис
    Фамилия Чведукас
    Команда Судува
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 1991 (31 год)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Судува 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Судува (Мариямполе) 0:0 Лудогорец (Разград)
    17.08.2017 1' -90' Лудогорец (Разград) 2:0 Судува (Мариямполе)
    02.08.2017 Был в запасе Сьон (Сьон) 1:1 Судува (Мариямполе)
    27.07.2017 Был в запасе Судува (Мариямполе) 3:0 Сьон (Сьон)
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