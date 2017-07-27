Каролис Чведукас - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Каролис
|Фамилия
|Чведукас
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Имя
|Каролис
|Фамилия
|Чведукас
|Команда
|Судува
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Судува
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Лудогорец (Разград)
|17.08.2017
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|Судува (Мариямполе)
|02.08.2017
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Судува (Мариямполе)
|27.07.2017
|Был в запасе
|Судува (Мариямполе)
|3:0
|Сьон (Сьон)