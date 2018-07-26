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    Джонатан Буату-Мананга - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Буату-Мананга
    Команда Ваасланд-Беверен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 4:4 Ягеллония (Белосток)
    26.07.2018 1' -90' Ягеллония (Белосток) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
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