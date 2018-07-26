Джонатан Буату-Мананга - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Буату-Мананга
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Буату-Мананга
|Команда
|Ваасланд-Беверен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|4:4
|Ягеллония (Белосток)
|26.07.2018
|1' -90'
|Ягеллония (Белосток)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)