Марио Тичинович - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Тичинович
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1991 (31 год)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Тичинович
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|36'
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)