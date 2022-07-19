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    Марио Тичинович - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Марио
    Фамилия Тичинович
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1991 (31 год)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    11.08.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 1:1 Зриньски (Мостар)
    04.08.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    28.07.2022 1' -90' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    36'
    19.07.2022 1' -90' Тирана (Тирана) 0:1 Зриньски (Мостар)
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