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    Педро Селестино - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Педро
    Фамилия Селестино
    Состав Без клуба
    Родной город Таррафал
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1987 (36 лет)
    Рост 177
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