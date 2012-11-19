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Элисон Пьер Морейра Сильва
Статистика
Элисон Пьер Морейра Сильва - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1988 (38)
#37 | Нападающий
183 см | 74 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
1 : 1
19.11.2012
Шинник
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1 : 1
30.10.2012
Волгарь
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
26.10.2012
Балтика
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3 : 1
08.10.2012
Волгарь
83' - 90'
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