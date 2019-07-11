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    Ренато Арапи - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ренато
    Фамилия Арапи
    Команда Скендербеу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Теута 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Теута (Дуррес) 1:0 Вентспилс (Вентспилс)
    77'
    11.07.2019 1' -90' Вентспилс (Вентспилс) 3:0 Теута (Дуррес)
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