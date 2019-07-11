Ренато Арапи - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Арапи
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Арапи
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Теута
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Теута (Дуррес)
|1:0
|Вентспилс (Вентспилс)
|77'
|11.07.2019
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|3:0
|Теута (Дуррес)