Георгий Рехвиашвили - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Рехвиашвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рустави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Рехвиашвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рустави
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)