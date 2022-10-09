Никлас Хелениус - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Хелениус
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Свенструп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1991 (31 год)
|Рост
|195
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€ 500
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|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Хелениус
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Свенструп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1991 (31 год)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Оденсе
|2:1
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 21 тур
|06.03.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 67'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|17.02.2023
|1' - 78'
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|16
|5
|2
|0
|0
|Ольборг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.03.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|1' -67'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|17.02.2023
|1' -78'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|12.11.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|46' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|71' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|23.10.2022
|1' -80'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|3' 73'
|17.10.2022
|1' -78'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|09.10.2022
|1' -72'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|50'
|18.09.2022
|64' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|02.09.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|7'
|22.07.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:3
|Силькеборг (Силькеборг)
|62'
|17.07.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|55' 78'