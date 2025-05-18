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Никлас Хелениус
Статистика
Никлас Хелениус - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1991 (35), Свенструп
#9 | Нападающий
195 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
14
3
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
1' - 66'
61'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
1' - 73'
65'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
1' - 65'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
46' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
Был в запасе
66'
79'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 0
16.04.2025
Ольборг
77' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
78' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
46' - 90'
83'
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
68' - 90'
77'
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
1' - 66'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
73' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
46' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
60' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 3
12.08.2024
Ольборг
79' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
03.08.2024
Ольборг
81' - 90'
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