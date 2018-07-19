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    Мерван Челик - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Мерван
    Фамилия Челик
    Команда Акхисар Беледиеспор
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 мая 1990 (32 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хэкен 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    26.07.2018 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Хэкен (Гетеборг)
    33'
    19.07.2018 Был в запасе Хэкен (Гетеборг) 1:2 Лиепая (Лиепая)
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