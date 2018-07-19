Мерван Челик - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Мерван
|Фамилия
|Челик
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Имя
|Мерван
|Фамилия
|Челик
|Команда
|Акхисар Беледиеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|26.07.2018
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Хэкен (Гетеборг)
|33'
|19.07.2018
|Был в запасе
|Хэкен (Гетеборг)
|1:2
|Лиепая (Лиепая)