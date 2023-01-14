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    Данило Д'Амброзио - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Данило
    Фамилия Д'Амброзио
    Команда Интер
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 1988 (34 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 66' Специя 2:1 Интер Италия. Серия А, 26 тур
    05.03.2023 78' - 90' Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 68' - 90' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    22.02.2023 Был в запасе Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 46' - 90' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    89'
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -66' Специя (Ла Специя) 2:1 Интер (Милан)
    05.03.2023 78' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    26.02.2023 68' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 46' -90' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    89'
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    05.02.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    28.01.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 1:2 Интер (Милан)
    23.01.2023 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    14.01.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    07.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Наполи (Неаполь)
    06.11.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Интер (Милан)
    29.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    22.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:4 Интер (Милан)
    16.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Салернитана (Салернитана)
    08.10.2022 1' -58' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    55'
    01.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    18.09.2022 67' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    10.09.2022 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    03.09.2022 84' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 72' -90' Интер (Милан) 3:1 Кремонезе (Кремона)
    26.08.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Интер (Милан)
    20.08.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Специя (Ла Специя)
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