Данило Д'Амброзио - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Д'Амброзио
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Д'Амброзио
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 66'
|Специя
|2:1
|Интер
|Италия. Серия А, 26 тур
|05.03.2023
|78' - 90'
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|68' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|22.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|46' - 90'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|89'
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -66'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Интер (Милан)
|05.03.2023
|78' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|26.02.2023
|68' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|46' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|89'
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.01.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Интер (Милан)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:4
|Интер (Милан)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Салернитана (Салернитана)
|08.10.2022
|1' -58'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|55'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|18.09.2022
|67' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|03.09.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|72' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Кремонезе (Кремона)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)