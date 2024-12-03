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Данило Д'Амброзио
Статистика
Данило Д'Амброзио - статистика
Завершил карьеру
9 сентября 1988 (38), Неаполь
#33 | Защитник
185 см
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Болонья
4 : 0
03.12.2024
Монца
1' - 64'
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
1' - 84'
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
1 : 0
09.08.2024
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