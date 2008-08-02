|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2008
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|26.10.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|04.10.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:4
|Динамо (Киев)
|16.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|02.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Арсенал (Киев)