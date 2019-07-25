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Досса Жуниор
Статистика
Досса Жуниор - статистика
Завершил карьеру
28 июля 1986 (40), Лиссабон
#22 | Защитник
188 см
Кипр | Португалия
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕЛ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Арис
0 : 0
25.07.2019
АЕЛ
1' - 90'
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