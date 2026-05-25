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Шотландия. Чемпионшип
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Партик Тисл
Тони Уотт
Статистика
€ 100 тыс
Тони Уотт - статистика
Партик Тисл
29 декабря 1993 (32), Коатбридж
#32 | Нападающий
182 см
Шотландия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Партик Тисл
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Сент-Миррен
1 : 0
25.05.2026
Партик Тисл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
1 : 1
21.05.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
62'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
2 : 1
15.05.2026
Данфермлайн
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 1
12.05.2026
Партик Тисл
1' - 65'
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