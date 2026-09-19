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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Салих Учан
Статистика
€ 800 тыс
Салих Учан - статистика
Генчлербирлиги
6 января 1994 (32), Мугла
#48 | Полузащитник
182 см | 65 кг
Турция
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
63' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
75' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
72' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Кубок 2025/2026
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Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
63' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
75' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
72' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.08.2026
Фенербахче
Был в запасе
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