Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владимир Самборский - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Самборский
    Команда ФК Харьков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 августа 1985 (37 лет)
    Рост 171
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 14 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:1 Металлург (Запорожье)
    25.11.2007 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
    09.11.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:1 Черноморец (Одесса)
    03.11.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 2:0 Арсенал (Киев)
    21.10.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:2 Металлист (Харьков)
    05.10.2007 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    29.09.2007 Был в запасе ФК Харьков (Харьков) 0:2 Говерла (Ужгород)
    22.09.2007 1' -90' Заря (Луганск) 2:1 ФК Харьков (Харьков)
    14.09.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:0 Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
    01.09.2007 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 ФК Харьков (Харьков)
    24.08.2007 Был в запасе ФК Харьков (Харьков) 1:1 Металлург (Донецк)
    18.08.2007 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
    12.08.2007 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    04.08.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:0 Карпаты (Львов)
    28.07.2007 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 ФК Харьков (Харьков)
    21.07.2007 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:2 Днепр (Днепр)
    18.07.2007 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 ФК Харьков (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11