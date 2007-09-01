Владимир Самборский - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Самборский
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Самборский
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|14
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|25.11.2007
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|09.11.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|03.11.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|21.10.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|05.10.2007
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|29.09.2007
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Говерла (Ужгород)
|22.09.2007
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|14.09.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:0
|Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка)
|01.09.2007
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|ФК Харьков (Харьков)
|24.08.2007
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|18.08.2007
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|12.08.2007
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|04.08.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|28.07.2007
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|ФК Харьков (Харьков)
|21.07.2007
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|18.07.2007
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|ФК Харьков (Харьков)