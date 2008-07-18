Андрей Соколенко - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Соколенко
|Команда
|Энергетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1978 (44 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Соколенко
|Команда
|Энергетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1978 (44 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2008
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|26.10.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|04.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:4
|Динамо (Киев)
|20.09.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|2:3
|Заря (Луганск)
|30.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|23.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|18.07.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:1
|Ворскла (Полтава)