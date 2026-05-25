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Шотландия. Чемпионшип
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Партик Тисл
Гэри Маккей-Стивен
Статистика
€ 25 тыс
Гэри Маккей-Стивен - статистика
Партик Тисл
31 августа 1990 (36)
#11 | Полузащитник
175 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
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Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партик Тисл
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Сент-Миррен
1 : 0
25.05.2026
Партик Тисл
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
1 : 1
21.05.2026
Сент-Миррен
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
2 : 1
15.05.2026
Данфермлайн
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 1
12.05.2026
Партик Тисл
79' - 90'
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