Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Барри Дуглас - статистика

Завершил карьеру
4 сентября 1989 (37)
#30 | Защитник
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
2 : 1
14.05.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
17'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
10.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
03.05.2025
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
3 : 2
26.04.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
12.04.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
52'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Хиберниан
3 : 0
29.03.2025
Сент-Джонстон
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
15.03.2025
Абердин
1' - 87'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
1 : 1
01.03.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
46' - 90'
85'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
23.02.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
3 : 1
15.02.2025
Сент-Джонстон
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
0 : 1
01.02.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
25.01.2025
Мазервелл
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
3 : 1
12.01.2025
Сент-Джонстон
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
2 : 1
09.11.2024
Сент-Джонстон
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
02.11.2024
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
3 : 1
30.10.2024
Сент-Джонстон
68' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
5
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+