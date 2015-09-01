Нодар Кавтарадзе - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Нодар
|Отчество
|Малхазович
|Фамилия
|Кавтарадзе
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1993 (30 лет)
|Рост
|192
|Вес
|79
|Имя
|Нодар
|Отчество
|Малхазович
|Фамилия
|Кавтарадзе
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1993 (30 лет)
|Рост
|192
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|85' -90'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|76' -90'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|05.10.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|67' -90'
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|90'
|27.09.2015
|75' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|19.09.2015
|70' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|08.09.2015
|55' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.09.2015
|83' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)