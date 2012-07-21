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    Артем Зубков - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Константинович
    Фамилия Зубков
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2012 1' -35' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    21.07.2012 1' -59' Кр. Советов (мол) (Самара) 4:2 Ахмат (мол) (Грозный)
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