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    Максим Швагирев - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Игоревич
    Фамилия Швагирев
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 августа 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 3 -9 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    18.08.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 3:2 Ангушт (Назрань)
    12.08.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    04.08.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 1:2 МИТОС (Новочеркасск)
    28.07.2015 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:0 Дружба (Майкоп)
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