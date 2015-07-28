Максим Швагирев - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Швагирев
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Швагирев
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|3
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)