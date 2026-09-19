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Команды
Алавес
Хонни Кастро
Статистика
€ 2,20 млн
Хонни Кастро - статистика
Алавес
3 марта 1994 (32), Виго
#17 | Защитник
175 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 81'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
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Англия. Премьер-лига 2022/2023
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Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
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Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Чемпионат Европы U-19 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 81'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
1' - 70'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
1' - 90'
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