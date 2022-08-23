Хонни Кастро - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Хонни
|Фамилия
|Кастро
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 17,00
млн
|Имя
|Хонни
|Фамилия
|Кастро
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|84' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|09.11.2022
|1' -82'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|79' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)