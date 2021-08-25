Алексей Шевченко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|75
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|1:1
|Фейеноорд
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Минай
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 9 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2021
|86' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|24.11.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|25.08.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Монако (Монако)