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    Алексей Шевченко - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Шевченко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 февраля 1992 (31 год)
    Рост 184
    Вес 75
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Шахтер 1:1 Фейеноорд Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    28.02.2023 Был в запасе Минай 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 9 тур
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2021 86' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Шериф (Тирасполь)
    24.11.2021 Был в запасе Интер (Милан) 2:0 Шахтер (Донецк)
    15.09.2021 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 2:0 Шахтер (Донецк)
    25.08.2021 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:2 Монако (Монако)
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