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Артак Едигарян
Статистика
Артак Едигарян - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1990 (36), Ереван
#17 | Полузащитник
Армения
Статистика
Статистика по турнирам
Армения. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
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Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алашкерт
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 2
03.08.2023
Алашкерт
109' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
0 : 1
27.07.2023
Дебрецен
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Арсенал Тив
1 : 6
20.07.2023
Алашкерт
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Алашкерт
1 : 1
13.07.2023
Арсенал Тив
1' - 79'
66'
57'
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