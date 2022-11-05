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    Ник Пауэлл - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Ник
    Фамилия Пауэлл
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Крю
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 60' - 90' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 17 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 60' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.01.2023 1' -78' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    45'
    02.01.2023 73' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    30.12.2022 79' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 61' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2022 69' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    84'
    10.12.2022 69' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    12.11.2022 1' -22' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 1' -86' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    3'
    05.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 1' -82' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2022 63' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    22.10.2022 57' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    18.10.2022 71' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    17.09.2022 66' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.09.2022 79' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.09.2022 59' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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