Ник Пауэлл - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Пауэлл
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крю
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Пауэлл
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крю
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|17
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|60' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.01.2023
|1' -78'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|45'
|02.01.2023
|73' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|79' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|26.12.2022
|61' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2022
|69' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|84'
|10.12.2022
|69' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|12.11.2022
|1' -22'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|1' -86'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|3'
|05.11.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -82'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|63' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|22.10.2022
|57' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|71' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|17.09.2022
|66' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2022
|79' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|59' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)