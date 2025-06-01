Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гуидо Бургшталлер - статистика

Завершил карьеру
29 апреля 1989 (37)
#9 | Нападающий
187 см
Австрия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
21
6
3
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Рапид
3 : 0
01.06.2025
ЛАСК
1' - 90'
31'
90'
45'
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
ЛАСК
3 : 1
29.05.2025
Рапид
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
4 : 2
24.05.2025
Рапид
1' - 64'
63'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
18.05.2025
Штурм
1' - 71'
41'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
1 : 2
11.05.2025
Рапид
1' - 69'
32'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рапид
0 : 0
27.04.2025
Блау-Вайс
60' - 84'
84'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Блау-Вайс
2 : 1
23.04.2025
Рапид
52' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
5 : 1
20.04.2025
Рапид
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
13.04.2025
Аустрия
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
0 : 1
01.12.2024
Блау-Вайс
64' - 90'
77'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Тироль
0 : 0
23.11.2024
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рапид
2 : 0
10.11.2024
Аустрия К
1' - 90'
11'
23'
38'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
1 : 1
02.11.2024
Рапид
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
1 : 1
27.10.2024
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
2 : 1
20.10.2024
Хартберг
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 1
06.10.2024
Рапид
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
1 : 1
28.09.2024
ЛАСК
1' - 90'
27'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург
1' - 30'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
18.08.2024
Тироль
1' - 64'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
1 : 1
11.08.2024
Рапид
67' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
04.08.2024
Штурм
1' - 90'
30'
90'
Главные новости
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
4
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
2
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+