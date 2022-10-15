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    Гуидо Бургшталлер - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Гуидо
    Фамилия Бургшталлер
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1989 (33 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    90'
    26.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    85'
    10.02.2023 1' - 90' Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 20 12 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    90'
    26.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    19.02.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    85'
    10.02.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    12.11.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:2 Рапид (Вена)
    06.11.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    40'
    29.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    59' 90'
    26.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 5:1 Хартберг (Хартберг)
    26' 53' 72' 37'
    22.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 72' -90' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    09.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    01.10.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    45' 57'
    18.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Рапид (Вена)
    41'
    10.09.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.09.2022 58' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    28.08.2022 1' -68' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    14.08.2022 46' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    07.08.2022 1' -63' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    21'
    31.07.2022 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    67'
    24.07.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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