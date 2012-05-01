Азамат Атаев - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Атаев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|62
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Атаев
|Команда
|Витязь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2012
|80' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|01.05.2012
|74' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)