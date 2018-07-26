Деян Стоянович - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|26.07.2018
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)