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    Деян Стоянович - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Деян
    Фамилия Стоянович
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 июля 1993 (29 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санкт-Галлен 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    26.07.2018 1' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 2:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
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