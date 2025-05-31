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Робер
Статистика
Робер - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1992 (34), Бадахос
#3 | Защитник
182 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
21
0
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
1' - 75'
Испания. Сегунда, 39 тур
Тенерифе
0 : 0
11.05.2025
Расинг де Феррол
74' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
04.05.2025
Сарагоса
64' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
67' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
15.03.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
3 : 0
09.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
64'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
64'
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
22.02.2025
Кордоба
67' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Мирандес
4 : 1
14.02.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг де Феррол
1 : 3
08.02.2025
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Леванте
0 : 1
03.02.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Расинг
6 : 0
19.01.2025
Расинг де Феррол
46' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Сарагоса
1 : 0
21.12.2024
Расинг де Феррол
30' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
18.12.2024
Альмерия
32' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Спортинг
1 : 3
15.12.2024
Расинг де Феррол
79' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
08.12.2024
Овьедо
66' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
28.10.2024
Тенерифе
1' - 72'
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 1
24.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 46'
45'
28'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
20.10.2024
Уэска
1' - 90'
13'
Испания. Сегунда, 9 тур
Картахена
0 : 1
12.10.2024
Расинг де Феррол
1' - 82'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.10.2024
Эльче
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
1' - 46'
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
74'
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Был в запасе
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